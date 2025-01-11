У Макати первый хет-трик в карьере. Он первый английский игрок «Сити» с тремя голами в матче Кубка Англии с 2006-го
Джеймс Макати сделал хет-трик в матче Кубка Англии.
22-летний полузащитник «Сити» трижды отличился в игре с «Солфорд Сити» в 3-м раунде турнира (8:0). Это его первый хет-трик в карьере.
Макати – первый английский игрок «Ман Сити» с тремя голами в матче Кубка Англии после Робби Фаулера и его хет-трика в игре с «Сканторпом» в 2006 году.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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