У Макати первый хет-трик в карьере. Он первый английский игрок «Сити» с тремя голами в матче Кубка Англии с 2006-го

Джеймс Макати сделал хет-трик в матче Кубка Англии.

22-летний полузащитник «Сити» трижды отличился в игре с «Солфорд Сити » в 3-м раунде турнира (8:0). Это его первый хет-трик в карьере.

Макати – первый английский игрок «Ман Сити » с тремя голами в матче Кубка Англии после Робби Фаулера и его хет-трика в игре с «Сканторпом» в 2006 году.