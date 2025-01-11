Фигу – пользователю, назвавшему его фашистской свиньей за слова о расходах на годовщину смерти диктатора Франко: «Я богат, и ты завидуешь. Нужна работа – пиши, хватит жить на пособие 😘»
Бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны» осудил расходы властей Испании на мероприятия в честь 50-летия со дня смерти диктатора Франко и посетовал на то, что средства не направлены пострадавшим от наводнений: «Самая большая проблема сегодня – это живые, а не мертвые».
Под высказыванием португальца один из пользователей соцсети написал: «Самая большая проблема – это фашистские свиньи вроде тебя, подонок». Фигу отреагировал на этот твит.
«Фашистские»? Не люблю таких смельчаков. Я богат, и это заставляет тебя чувствовать зависть и ощущать себя бесполезным! Именно такие подонки 💩, как ты, которые ничего не делают и живут за счет таких историй, любят классифицировать людей. Если тебе нужна работа – напиши мне. Хватит жить на пособие 🤩🤩😘», – ответил экс-полузащитник.
Еще один читатель написал: «Представьте, что можно было сделать для помощи пострадавшим на те 2,4 млн евро, которые Фигу хотел украсть у испанцев, не заплатив подоходный налог, пока его не поймала налоговая».
Фигу не оставил это сообщение без внимания: «Крысеныш, ты много говоришь и мало знаешь! Вы живете за счет историй и грошей от левацких СМИ! Я заплатил больше налогов в Испании за один год, чем ты за всю свою жизнь, чтобы ты мог жить за счет этой бесполезной истории!»
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