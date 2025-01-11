8:0 с «Солфордом» – крупнейшая победа «Ман Сити» с 2019 года
«Манчестер Сити» одержал крупнейшую победу в этом десятилетии.
Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Солфорд Сити» в Кубке Англии – 8:0.
В последний раз до этого дня «горожане» выигрывали с разницей в 8 голов 21 сентября 2019 года – с аналогичным счетом был побежден «Уотфорд» в АПЛ. 9 января того же года «Ман Сити» победил «Бертон» в Кубке английской лиги со счетом 9:0.
Крупнейшая победа в истории «Ман Сити» – 12:0 над «Ливерпуль Стэнли» в 1890 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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