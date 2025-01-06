Плотников о словах Ротенберга, что хоккеисты должны уметь играть в футбол: «Нет проблем с этим видом спорта. Все детство я играл во дворе»

Сергей Плотников оценил слова Романа Ротенберга об умении хоккеистов играть в футбол.

– В одном из недавних интервью Роман Ротенберг заявил, что любой хоккеист должен уметь играть в футбол. Как у вас обстоят дела с этим видом спорта?

– Все отлично! Все детство я играл во дворе в футбол, так что проблем с этим видом спорта никаких нет.

– Следите за футболом?

– Не особо, честно говоря. Нет времени. Телевизор дома работает только в одном случае – если дети смотрят мультики.

– На матчи «Зенита» не хотелось сходить?

– Как-то был давно. Хочется сходить, но в то же время хочется больше времени провести с семьей и больше отдохнуть, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников .

Роман Ротенберг: «Любой нормальный хоккеист должен уметь играть в футбол – эти виды дополняют друг друга. У нас богатые традиции, много великих футболистов и хоккеистов»