Бензема не планирует завершать карьеру: «Мое тело в порядке. Хочу взять трофей с «Аль-Иттихадом»

Карим Бензема заявил, что не планирует завершать карьеру.

– У вас все еще есть амбиции побеждать? Какую задачу перед собой ставите?

– Конечно. Я хочу продолжать побеждать. У меня в голове желание выиграть трофей с «Аль-Иттихадом ». Это сложно, потому что уровень [саудовского футбола] значительно вырос, и команды стали сильнее. Но мы будем работать, потому что пока мы ничего не выиграли.

– Несколько дней назад я прочитал, что Бензема решил уйти из футбола в конце сезона. Насколько это правда?

– Нет, нет. Это слова не знаю кого. Глупость. У меня нет никаких ограничений. Нет такого, что я говорю, мол, через два, три или четыре года я уйду из футбола. Благо, что я чувствую себя хорошо. Мое тело в порядке. Я хорошо готовлюсь, и посмотрим, как я буду себя чувствовать дальше.

– Приходила ли в голову мысль когда-нибудь вернуться в «Реал»?

– Да, конечно, почему бы и нет. В данный момент я нахожусь в Джидде и чувствую себя очень хорошо. Придет время, посмотрим, как сложится жизнь, и я обязательно буду недалеко от Мадрида, – сказал форвард «Аль-Иттиахада».