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Карим Бензема: «Реал» – лучшая команда мира, там нападение мечты. Почти вся Джидда за мадридцев»

Карим Бензема высказался о «Реале», навестив команду перед игрой с «Мальоркой».

Мадридцы принимают участие в Суперкубке Испании, проходящем в Саудовской Аравии. Бензема играет за «Аль-Иттихад».

«Я немного пообщался с командой, я счастлив. У нас много прекрасных совместных воспоминаний, и я очень привязан к «Реалу».

Думаю, почти вся Джидда болеет за «Реал». Сегодня на игре вы увидите, что все пришли в белом.

Для всех это мечта – увидеть, как эти футболисты забивают голы, делают результативные передачи. У них есть все необходимое, у них нападение мечты. Килиан Мбаппе доставит болельщикам «Реала» много радости.

Это лучшая команда. Все игроки очень сильны. «Реал» – лучшая команда в мире», – сказал бывший форвард мадридцев.

«Реал» – «Мальорка». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Managing Madrid
logoРеал Мадрид
logoКарим Бензема
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСуперкубок Испании
logoМальорка
logoАль-Иттихад Джидда
logoКилиан Мбаппе
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