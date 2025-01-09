Карим Бензема: «Реал» – лучшая команда мира, там нападение мечты. Почти вся Джидда за мадридцев»
Карим Бензема высказался о «Реале», навестив команду перед игрой с «Мальоркой».
Мадридцы принимают участие в Суперкубке Испании, проходящем в Саудовской Аравии. Бензема играет за «Аль-Иттихад».
«Я немного пообщался с командой, я счастлив. У нас много прекрасных совместных воспоминаний, и я очень привязан к «Реалу».
Думаю, почти вся Джидда болеет за «Реал». Сегодня на игре вы увидите, что все пришли в белом.
Для всех это мечта – увидеть, как эти футболисты забивают голы, делают результативные передачи. У них есть все необходимое, у них нападение мечты. Килиан Мбаппе доставит болельщикам «Реала» много радости.
Это лучшая команда. Все игроки очень сильны. «Реал» – лучшая команда в мире», – сказал бывший форвард мадридцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Managing Madrid
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