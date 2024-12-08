Судья верно не дал 2-ю желтую Мбаппе за игру рукой, считает экс-арбитр Итурральде: «Четыре года назад за это показали бы карточку, но это правило отменили»
Судья верно не удалил Килиана Мбаппе в матче с «Жироной», считает экс-арбитр.
Нападающий «Реала» неумышленно подыграл себе рукой в эпизоде с выходом один на один в начале второго тайма. К тому моменту у француза уже была желтая карточка – он получил ее за споры с судьей по окончании первой половины встречи. Хесус Хиль Мансано решил не показывать ему вторую желтую.
«Четыре года назад за это показали бы желтую карточку, но это правило отменили.
Кроме того, судья правильно сделал, что дал доиграть до конца, ему не следовало свистеть – вдруг он оценил бы эпизод неправильно», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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