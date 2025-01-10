Мойес стал безоговорочным фаворитом на назначение в «Эвертон» после увольнения Дайча. Моуринью – 2-й у букмекеров
Дэвид Мойес возглавит «Эвертон», считают букмекеры.
9 января ливерпульский клуб отправил в отставку главного тренера Шона Дайча. 53-летний специалист возглавлял команду с января 2023 года.
Британские букмекеры считают Мойеса безоговорочным фаворитом на назначение в «Эвертон» за 1.25. Ранее журналист Бен Джейкобс сообщал, что 61-летний тренер готов к возвращению в клуб.
Вторым у букмекеров котируется Жозе Моуринью (10.00), третьим идет Паулу Фонсека (13.00).
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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