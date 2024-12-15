Мостовой назвал лучших игроков в 2024-м: россияне – Головин, Глушенков, Тюкавин, защитники РПЛ – Бабич, Осипенко, Ньямси, вратари – Латышонок, Максименко, Агкацев

Александр Мостовой назвал лучших российских игроков в 2024 году.

«Топ-3 российских игрока в этом году? Однозначно Головин, Глушенков и, пожалуй, Тюкавин . Отмечу именно этих ребят, – сказал для «РБ Спорт» бывший полузащитник сборной России.

Также Мостовой в интервью «Матч ТВ » назвал лучших защитников и вратарей первой части сезона Мир РПЛ. - Кого бы вы назвали лучшими защитниками РПЛ по итогам первой части сезона?

– Однозначно Бабич. Второй – Осипенко из «Ростова», он еще и забивал много. Третьим назову Ньямси из «Локомотива ».

– Бабич спрогрессировал в этом сезоне?

– Нет, у него нет прогресса. Я после первого матча Бабича за «Спартак » сказал, что это игрок основы. Для тех, кто не разбирается, может, он и спрогрессировал.

– Кто лучшие вратари РПЛ после первой части сезона?

– Трудно сказать, у нас много вратарей. Меньше всех ошибался Латышонок, к тому же это его первый год в «Зените». Также назову Максименко и Агкацева, – отметил Мостовой.