Мостовой назвал лучших игроков в 2024-м: россияне – Головин, Глушенков, Тюкавин, защитники РПЛ – Бабич, Осипенко, Ньямси, вратари – Латышонок, Максименко, Агкацев
«Топ-3 российских игрока в этом году? Однозначно Головин, Глушенков и, пожалуй, Тюкавин. Отмечу именно этих ребят, – сказал для «РБ Спорт» бывший полузащитник сборной России.
Также Мостовой в интервью «Матч ТВ» назвал лучших защитников и вратарей первой части сезона Мир РПЛ. - Кого бы вы назвали лучшими защитниками РПЛ по итогам первой части сезона?
– Однозначно Бабич. Второй – Осипенко из «Ростова», он еще и забивал много. Третьим назову Ньямси из «Локомотива».
– Бабич спрогрессировал в этом сезоне?
– Нет, у него нет прогресса. Я после первого матча Бабича за «Спартак» сказал, что это игрок основы. Для тех, кто не разбирается, может, он и спрогрессировал.
– Кто лучшие вратари РПЛ после первой части сезона?
– Трудно сказать, у нас много вратарей. Меньше всех ошибался Латышонок, к тому же это его первый год в «Зените». Также назову Максименко и Агкацева, – отметил Мостовой.
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