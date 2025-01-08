Александр Мостовой: «Головин успешнее Миранчука в Европе, отсутствие трофеев – ерунда. Алексей выиграл Лигу Европы, но в финале не играл»

Александр Мостовой сравнил карьеры Александра Головина и Алексея Миранчука.

Ранее «Монако » Головина проиграл «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции (0:1).

«Головин в Европе играет успешнее Миранчука. Отсутствие трофеев – ерунда. Никто на это не смотрит.

Головин выполняет важную роль в своем клубе, постоянно выходит в стартовом составе, если здоров. А у Миранчука такого не было.

Конечно, здорово, что Алексею удалось выиграть с «Аталантой» Лигу Европы, но в финале Миранчука на поле не было», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».