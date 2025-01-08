Александр Мостовой: «Головин успешнее Миранчука в Европе, отсутствие трофеев – ерунда. Алексей выиграл Лигу Европы, но в финале не играл»
Александр Мостовой сравнил карьеры Александра Головина и Алексея Миранчука.
Ранее «Монако» Головина проиграл «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции (0:1).
«Головин в Европе играет успешнее Миранчука. Отсутствие трофеев – ерунда. Никто на это не смотрит.
Головин выполняет важную роль в своем клубе, постоянно выходит в стартовом составе, если здоров. А у Миранчука такого не было.
Конечно, здорово, что Алексею удалось выиграть с «Аталантой» Лигу Европы, но в финале Миранчука на поле не было», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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