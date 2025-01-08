Россия и Беларусь могут сыграть в июне. АБФФ предложила РФС провести матч

Сборная России может сыграть с Беларусью в июне.

«Белорусская федерация футбола уже направила РФС предложение о проведении товарищеского матча между сборными Беларуси и России в июне.

Готовы рассмотреть вариант с проведением матча на новом стадионе в Минске», – сказал первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ ) Андрей Василевич.

В июне 2024 года сборная России в Минске одержала победу над командой Белоруссии (4:0).