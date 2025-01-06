«Венгрия может подать всем пример, сыграв с Россией в Будапеште. Они всегда последовательно к нам относились». Депутат Журова о возможном матче в 2026-м

Светлана Журова поддержала идею о проведении матча России и Венгрии.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил проведение матча между Россией и Венгрией в 2026 году: «Обсуждаем этот вопрос на уровне профильных министерств».

«Венгрия и премьер-министр Виктор Орбан всегда были последовательны в своем отношении к России! Многие международные организации говорят о безопасности российских спортсменов, не допуская их до международных соревнований. А Венгрия может подать всем пример, сыграв со сборной России в Будапеште.

Главное, чтобы с визами для российских футболистов не было проблем. Но идея проведения футбольного матча очень хорошая. Конечно, мы поддерживаем», – сказала депутат Госдумы.