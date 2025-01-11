Роберт Левандовски: «Барса» была очень хороша в начале сезона. Может, хорошо, что спад случился в декабре, и мы сможем извлечь уроки на будущее»
Роберт Левандовски вспомнил, насколько хороша «Барселона» была в начале сезона.
«Мы были очень хороши в начале сезона. После стольких матчей, в которых мы побеждали и забивали так много голов, наступил период, когда мы не играли так, как хотели.
Может, последние несколько недель в декабре мы не были на высоком уровне. Но вообще, если оглянуться и зафиксировать, что у нас так много молодых игроков... Может быть, лучше, что этот неудачный период случился в декабре, и мы сможем извлечь уроки на будущее», – сказал форвард «Барсы».
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