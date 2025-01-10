Левандовски о победе «Барселоны» во всех турнирах: «Мы способны обыграть всех, у нас поразительный потенциал. Но для этого надо выигрывать «маленькие» матчи, а мы теряли очки»
Роберт Левандовски порассуждал на тему завоевания «Барселоной» всех трофеев.
«Пока рано об этом говорить. Конечно, мы способны победить всех. Но для того, чтобы выиграть все трофеи, также нужна удача. У нас поразительный потенциал, но потенциал – это одно, а менталитет – это другое.
Мы многое доказываем. Показываем свой характер. Но, скажем, если ты хочешь выиграть чемпионат, то должен побеждать в «маленьких» матчах. Мы теряли очки в играх... не хочу сказать, что в «маленьких» играх, но в играх, которые для людей не столь значимы. Однако для нас они должны быть значимы.
Надеюсь, что в этом году мы будем выигрывать такие матчи, как и большие матчи. Это следующий шаг для молодых игроков, для нас, если все мы хотим стать лучше», – сказал нападающий «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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