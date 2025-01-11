Левандовски о «Блэкберне»: «В 2010-м я не был близок к переходу туда. Хотел просто посмотреть, как там все устроено, но не получилось прилететь из-за вулкана»

Роберт Левандовски рассказал о том, как вулкан помешал ему съездить в «Блэкберн».

В 2010 году польский нападающий перешел из «Леха » в «Боруссию» Дортмунд . Одной из команд, заинтересованных в нем, тогда был «Блэкберн», завершивший сезон на 10-м месте в АПЛ .

«Должен сказать, что я не был близок к переходу туда. Предложение было, меня хотели видеть в команде. Но я собирался съездить, чтобы просто посмотреть, как там все устроено.

На тот момент у меня было много предложений, и я хотел все взвесить. Но я знал, что хочу продолжить карьеру в клубе, выступающем в еврокубках.

Я планировал полететь в Блэкберн , но не получилось из-за вулкана (из-за извержения исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль и выброса в атмосферу больших объемов пепла весной 2010 года вводились ограничения на полеты в Великобританию – Спортс’‘).

Возможно, там считали, что когда я приеду посмотреть тренировочную базу и стадион, то меня убедят присоединиться к команде. Но я собирался поехать именно с ознакомительными целями», – заверил форвард «Барселоны».