Мостовой об Угальде: «Он сможет заиграть в «ПСЖ», почему нет? В «Спартак» тоже приходил ноунеймом. Конечно, вряд ли за него заплатят 50 млн евро»

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Манфреда Угальде в «ПСЖ».

«Я положительно смотрю на возможный трансфер Угальде в «ПСЖ». Думаю, он, конечно, сможет заиграть в парижском клубе, почему нет?

«ПСЖ» – играющая команда, где выступает много сильных футболистов. А новому игроку вписаться в такой коллектив проще. Понятно, что в случае перехода у Манфреда там будет серьезная конкуренция, и он не всегда будет попадать в состав. Но ему не привыкать. В «Спартак» он тоже приходил ноунеймом, о котором особо никто не знал.

Если Угальде переподпишет контракт со «Спартаком », то он прилично заработает, и клуб сможет выгоднее продать футболиста. Конечно, думаю, вряд ли за него кто-то будет платить 50 миллионов [евро] или больше.

В Европе все-таки многие разбираются в трансферах. Но тут уже дела агентов, они же на этом зарабатывают», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.

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