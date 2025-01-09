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«Спартак» обсуждает улучшенный контракт с Угальде. Лучший бомбардир РПЛ интересен топ-клубам Европы (Фабрицио Романо)

«Спартак» намерен сохранить Манфреда Угальде.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что московский клуб собирается бороться с топ-клубами Европы, претендующими на лучшего бомбардира Мир РПЛ.

Красно-белые готовы предложить форварду контракт с улучшенными условиями. Переговоры уже начались.

В 18 матчах в текущем чемпионате России Угальде забил 15 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Фабрицио Романо
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