«Спартак» обсуждает улучшенный контракт с Угальде. Лучший бомбардир РПЛ интересен топ-клубам Европы (Фабрицио Романо)
«Спартак» намерен сохранить Манфреда Угальде.
Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что московский клуб собирается бороться с топ-клубами Европы, претендующими на лучшего бомбардира Мир РПЛ.
Красно-белые готовы предложить форварду контракт с улучшенными условиями. Переговоры уже начались.
В 18 матчах в текущем чемпионате России Угальде забил 15 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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