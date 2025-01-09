«Спартак» обсуждает улучшенный контракт с Угальде. Лучший бомбардир РПЛ интересен топ-клубам Европы (Фабрицио Романо)

«Спартак» намерен сохранить Манфреда Угальде.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что московский клуб собирается бороться с топ-клубами Европы, претендующими на лучшего бомбардира Мир РПЛ .

Красно-белые готовы предложить форварду контракт с улучшенными условиями. Переговоры уже начались.

В 18 матчах в текущем чемпионате России Угальде забил 15 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .