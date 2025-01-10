Винисиус может купить клуб из 2-й лиги Португалии. Бразилец думает «о диверсификации деловых интересов»

Винисиус Жуниор может стать владельцем футбольного клуба.

ESPN , подтверждая информацию COPE, сообщает, что бразилец рассматривает возможность приобретения команды, выступающей во втором португальском дивизионе.

Вингер «Реала » думает «о диверсификации деловых интересов с учетом будущих карьерных планов на период после ухода из футбола».

Полгода назад Килиан Мбаппе, одноклубник Винисиуса , тоже стал основным акционером футбольной команды. Он приобрел 80% акций «Кана» за 20 млн евро.