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Винисиус может купить клуб из 2-й лиги Португалии. Бразилец думает «о диверсификации деловых интересов»

Винисиус Жуниор может стать владельцем футбольного клуба.

ESPN, подтверждая информацию COPE, сообщает, что бразилец рассматривает возможность приобретения команды, выступающей во втором португальском дивизионе.

Вингер «Реала» думает «о диверсификации деловых интересов с учетом будущих карьерных планов на период после ухода из футбола».

Полгода назад Килиан Мбаппе, одноклубник Винисиуса, тоже стал основным акционером футбольной команды. Он приобрел 80% акций «Кана» за 20 млн евро.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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