«Ман Сити» опережает «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» в борьбе за Хусанова и готов заплатить «Лансу» 30+ млн фунтов за защитника сборной Узбекистана

«Манчестер Сити» работает над подписанием игрока сборной Узбекистана.

«Горожане» заинтересованы в трансфере защитника «Ланса » Абдукодира Хусанова . Работа по сделке продвигается, пишут журналист Бен Джейкобс.

20-летний футболист интересен и другим европейским клубам, в том числе «Тоттенхэму » и «Ньюкаслу». «Сити» опережает своих конкурентов из АПЛ в борьбе за игрока.

Утверждается, что клуб из Манчестера готов заплатить запрашиваемую «Лансом» цену – более 30 миллионов фунтов.

Защитник сборной Узбекистана перешел в «Ланс» из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 13 матчей.