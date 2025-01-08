«Ман Сити» опережает «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» в борьбе за Хусанова и готов заплатить «Лансу» 30+ млн фунтов за защитника сборной Узбекистана
«Манчестер Сити» работает над подписанием игрока сборной Узбекистана.
«Горожане» заинтересованы в трансфере защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова. Работа по сделке продвигается, пишут журналист Бен Джейкобс.
20-летний футболист интересен и другим европейским клубам, в том числе «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу». «Сити» опережает своих конкурентов из АПЛ в борьбе за игрока.
Утверждается, что клуб из Манчестера готов заплатить запрашиваемую «Лансом» цену – более 30 миллионов фунтов.
Защитник сборной Узбекистана перешел в «Ланс» из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 13 матчей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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