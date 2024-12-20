Аморим об Антони в «МЮ»: «Не хватает уверенности в игре один в один, но он усердно работает. Он старается, и я помогу ему стать лучше»
Рубен Аморим заявил, что может помочь Антони стать лучше.
«Ему нужно больше уверенности. Я помню, как мы играли против него, когда он был в «Аяксе», ему немного не хватает уверенности в игре один в один.
Он усердно работает и старается, играя как внутри [штрафной], так и вне ее. Он старается, и я помогу ему стать лучшим игроком», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне вингер «МЮ» провел 4 матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой 24-летнего бразильца можно ознакомиться здесь.
В «МЮ» отмечают прогресс Антони при Амориме, однако хотят продать вингера зимой (Флориан Плеттенберг)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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