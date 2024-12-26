Агент Антони: «МЮ» не выражал интерес к продаже или аренде игрока. Но к нам обращались многие клубы – есть конкретный интерес»
В этом сезоне Антони провел четыре матча в АПЛ.
«Да, многие клубы обращались к нам с предложением о переходе в январе. Команды хотели понять ситуацию, в которой находится футболист. Я могу подтвердить, что есть конкретный интерес.
«Манчестер Юнайтед» не выражал заинтересованности в продаже или аренде Антони. Руководство клуба не говорило нам о желании того, чтобы Антони ушел, несмотря на сообщения, которые мы видим о нашем клиенте.
Могу сказать, что будущее Антони тесно связано с интересами «Манчестер Юнайтед». Если клуб сочтет хорошей идеей отдать Антони в аренду в январе, чтобы он мог получить больше игрового времени и вернуть себе доверие, то мы вместе поработаем над этим вариантом.
В противном случае Антони будет усердно работать над тем, чтобы вернуть себе место [в составе] и продемонстрировать лучшие навыки под руководством нового тренера Рубена Аморима», – сказал представитель футболиста Жуниор Педросо.
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