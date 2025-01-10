Мхитарян и Биссек получили травмы. Защитник «Интера» может пропустить 20 дней

У двоих футболистов «Интера» возникли проблемы со здоровьем.

Янн Биссек получил повреждение в матче с «Миланом» (2:3) в финале Суперкубка Италии. У него диагностировано переутомление приводящей мышцы левого бедра. Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia сообщает, что футболист может пропустить от 15 до 20 дней.

Также сегодня досрочно завершил тренировку Генрих Мхитарян, передает Calciomercato. Завтра его обследуют. Армянский футболист рискует пропустить матч с «Венецией» в Серии А, назначенный на 12 января.