Мхитарян об «Интере»: «Много пропускаем и не лучшим образом реализуем моменты. Работаем, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона»
Генрих Мхитарян заявил, что «Интер» пытается вернуться на уровень прошлого сезона.
«Нас сравнивают с прошлогодним «Интером», но мы стараемся изо всех сил и выкладываемся полностью. Знаем, что много пропускаем и не лучшим образом реализуем голевые моменты, но мы работаем над тем, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона. Многие клубы хотят выиграть скудетто, и мы в том числе.
Мы потеряли очки в матчах, в которых не должны были терять, иначе мы бы уже лидировали в таблице. Знаем, что этот сезон складывается иначе и нам нужно прибавлять», – сказал полузащитник «Интера» в интервью Corriere della Sera.
После 12 туров «нерадзурри» занимают в Серии А 4-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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