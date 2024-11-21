Мхитарян про финал ЛЧ: «Все думали, что «Сити» забьет «Интеру» 4 гола, но мы заслуживали ничью и даже победу. Мы уверены, что способны вернуться туда»
Генрих Мхитарян убежден в способности «Интера» выйти в финал Лиги чемпионов.
В 2023 году «нерадзурри» уступили в решающем матче турнира «Манчестер Сити» – 0:1.
«Все думали, что «Сити» забьет нам четыре гола, однако мы сыграли очень хорошо и заслуживали ничью и даже победу.
Возвращение в финал стало бы исполнением мечты, хотя дорога теперь длиннее, чем два года назад. Но мы в это верим. Мы уверены, что способны вернуться туда», – сказал полузащитник в интервью Corriere della Sera.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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