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  • Мхитарян про финал ЛЧ: «Все думали, что «Сити» забьет «Интеру» 4 гола, но мы заслуживали ничью и даже победу. Мы уверены, что способны вернуться туда»
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Мхитарян про финал ЛЧ: «Все думали, что «Сити» забьет «Интеру» 4 гола, но мы заслуживали ничью и даже победу. Мы уверены, что способны вернуться туда»

Генрих Мхитарян убежден в способности «Интера» выйти в финал Лиги чемпионов.

В 2023 году «нерадзурри» уступили в решающем матче турнира «Манчестер Сити» – 0:1.

«Все думали, что «Сити» забьет нам четыре гола, однако мы сыграли очень хорошо и заслуживали ничью и даже победу.

Возвращение в финал стало бы исполнением мечты, хотя дорога теперь длиннее, чем два года назад. Но мы в это верим. Мы уверены, что способны вернуться туда», – сказал полузащитник в интервью Corriere della Sera.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoГенрих Мхитарян
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoИнтер
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