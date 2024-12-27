Эмери об удалении Дурана за наступ шипами на спину Шеру: «Это из-за его репутации, очевидно. ВАР существует, чтобы сделать лучший выбор, используйте его, пожалуйста. Судьи должны быть разумны»

Унаи Эмери высказался об удалении Джона Дурана в матче с «Ньюкаслом».

Нападающий «Астон Виллы» получил прямую красную карточку за то, что при падении наступил шипами на спину Фабиану Шеру на 32-й минуте матча 18-го тура АПЛ . Игра закончилась победой «Ньюкасла » со счетом 3:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором .

– Репутация Дурана способствовала его удалению?

– Да, очевидно, это из-за его репутации. Он так быстро извинился перед игроком. Он не собирался его пинать.

Сегодня, справедливо или нет, ВАР существует для того, чтобы сделать лучший выбор. Потому что это не явная красная карточка. Наказание для игрока слишком серьезное, потому что он не собирался этого делать.

Я мог бы согласиться, если бы он посмотрел ВАР, чтобы наказать красной карточкой. Но судья – единственный человек на поле, который может потратить время, чтобы принять правильное решение. Судьи должны быть разумны, и первый момент был трудным.

У вас есть ВАР, подтвердите это, пожалуйста. Потому что наказание очень, очень серьезное, если эпизод неясен. Я всегда соглашаюсь [использовать] ВАР, так что используйте его, пожалуйста.

– Будет ли «Вилла» подавать апелляцию?

– Конечно, конечно. Три матча? Ого, с этим трудно смириться. Потому что непонятно, есть ли там касание. Три матча… Ого, ладно.

Может быть, потому что это Джон Дуран. Мы много работаем с ним, чтобы научить его всегда поступать правильно, и он прилагает к этому все усилия, – сказал главный тренер «Астон Виллы ».

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