У Левандовского 27 (25+2) очков в 25 матчах сезона. Форвард «Барсы» сделал дубль с «Барбастро»
Роберт Левандовски забил 24-й и 25-й голы в сезоне.
Нападающий «Барселоны» дважды поразил ворота «Барбастро» в матче 1/16 финала Кубка Испании (3:0, второй тайм).
Польский футболист проводит 25-й матч во всех турнирах в этом сезоне. На его счету 25 голов и 2 результативных паса.
Подробную статистику 36-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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