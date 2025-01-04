У Левандовского 27 (25+2) очков в 25 матчах сезона. Форвард «Барсы» сделал дубль с «Барбастро»

Роберт Левандовски забил 24-й и 25-й голы в сезоне.

Нападающий «Барселоны» дважды поразил ворота «Барбастро» в матче 1/16 финала Кубка Испании (3:0, второй тайм).

Польский футболист проводит 25-й матч во всех турнирах в этом сезоне. На его счету 25 голов и 2 результативных паса.

Подробную статистику 36-летнего форварда можно найти здесь .