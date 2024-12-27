Салах, Левандовски, Палмер, Де Хеа, ван Дейк – в сборной лучших игроков топ-5 лиг на данный момент по версии Goal
Составлена сборная лучших игроков Европы, в ней три игрока «Ливерпуля».
Goal представил символическую сборную лучших игроков сезона в топ-5 лиг на данный момент.
Вратарь: Давид Де Хеа («Фиорентина»);
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Алекс Гримальдо («Байер»);
Полузащитники: Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Коул Палмер («Челси»);
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Барселона»), Рафинья («Барселона»).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
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