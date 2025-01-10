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  • «Монако» хочет подписать Рэшфорда и считает, что он поможет им в борьбе за трофеи. В княжестве нет подоходного налога, что может помочь клубу покрывать зарплату форварда
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«Монако» хочет подписать Рэшфорда и считает, что он поможет им в борьбе за трофеи. В княжестве нет подоходного налога, что может помочь клубу покрывать зарплату форварда

«Монако» интересуется форвардом «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом.

По данным The Telegraph, княжеский клуб включил Рэшфорда в шорт-лист целей на январское трансферное окно и готов сделать реалистичное предложение. В «Монако» считают, что англичанин может помочь им побороться за трофеи в этом сезоне.

Кроме того, в Монако нет подоходного налога, что может сыграть на руку клубу с точки зрения покрытия заработной платы Рэшфорда, которая составляет более 300 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, что потенциальная заработная плата Рэшфорда остается проблемным вопросом для заинтересованных клубов.

Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
logoМаркус Рэшфорд
logoМанчестер Юнайтед
logoМонако
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
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