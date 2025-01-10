«Монако» хочет подписать Рэшфорда и считает, что он поможет им в борьбе за трофеи. В княжестве нет подоходного налога, что может помочь клубу покрывать зарплату форварда

«Монако» интересуется форвардом «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом.

По данным The Telegraph, княжеский клуб включил Рэшфорда в шорт-лист целей на январское трансферное окно и готов сделать реалистичное предложение. В «Монако » считают, что англичанин может помочь им побороться за трофеи в этом сезоне.

Кроме того, в Монако нет подоходного налога, что может сыграть на руку клубу с точки зрения покрытия заработной платы Рэшфорда, которая составляет более 300 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, что потенциальная заработная плата Рэшфорда остается проблемным вопросом для заинтересованных клубов.