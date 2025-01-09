«Комо» не ведет переговоры с Рэшфордом о трансфере. Шансов на переход нет (Фабрицио Романо)
«Комо» не начинал переговоры с Маркусом Рэшфордом о трансфере.
Ранее сообщалось, что клуб Серии А заинтересовался в подписании 27-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Комо» не начинал переговоров о возможном трансфере Маркуса Рэшфорда. Источник отмечает, что шансов на трансфер нет.
В текущем сезоне АПЛ Маркус провел 15 матчей и забил 4 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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