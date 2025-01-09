«Комо» не ведет переговоры с Рэшфордом о трансфере. Шансов на переход нет (Фабрицио Романо)

«Комо» не начинал переговоры с Маркусом Рэшфордом о трансфере.

Ранее сообщалось , что клуб Серии А заинтересовался в подписании 27-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед ».

По данным инсайдера Фабрицио Романо , «Комо » не начинал переговоров о возможном трансфере Маркуса Рэшфорда . Источник отмечает, что шансов на трансфер нет.

В текущем сезоне АПЛ Маркус провел 15 матчей и забил 4 гола. Его статистика – здесь .