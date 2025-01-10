«Барселона» связалась с Рэшфордом. Каталонцы хотят арендовать форварда «МЮ» до лета

«Барселона» настроена подписать Маркуса Рэшфорда.

Diario Sport сообщает , что каталонцы включились в борьбу за нападающего «Манчестер Юнайтед » и хотят арендовать его до конца сезона. Спортивный директор «блауграны» Деку в течение последних дней изучал такую возможность.

При этом подчеркивается, что «Барселоне» придется освободить место в зарплатной ведомости, чтобы оформить сделку по англичанину.

Инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что клуб Ла Лиги на этой неделе уже связался с представителями Рэшфорда. Работа над трансфером находится на ранней стадии, как и у других претендентов на Маркуса – «Ювентуса », «Милана », «Боруссии» Дортмунд.