«Барселона» связалась с Рэшфордом. Каталонцы хотят арендовать форварда «МЮ» до лета
«Барселона» настроена подписать Маркуса Рэшфорда.
Diario Sport сообщает, что каталонцы включились в борьбу за нападающего «Манчестер Юнайтед» и хотят арендовать его до конца сезона. Спортивный директор «блауграны» Деку в течение последних дней изучал такую возможность.
При этом подчеркивается, что «Барселоне» придется освободить место в зарплатной ведомости, чтобы оформить сделку по англичанину.
Инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что клуб Ла Лиги на этой неделе уже связался с представителями Рэшфорда. Работа над трансфером находится на ранней стадии, как и у других претендентов на Маркуса – «Ювентуса», «Милана», «Боруссии» Дортмунд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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