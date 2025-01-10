Агент Данило написал, что «Ювентус» работает над увольнением Мотты, но удалил твит
«Ювентус», возможно, планирует сменить тренера.
La Gazzetta dello Sport передает, что Бруно Мисорелли, агент Данило, указал на это в своем ответе на одно из сообщений в твиттере.
«Джунтоли работает над расставанием с Данило», – сообщили на странице Forza Juventus. Представитель 33-летнего бразильского защитника прокомментировал эту запись: «И над расставанием с Моттой тоже!»
Однако вскоре агент удалил свое сообщение.
После 18 игр в Серии А «Ювентус» занимает 6-е место, отставая от лидирующего «Наполи» на 12 очков при игре в запасе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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