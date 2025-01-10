Агент Данило написал, что «Ювентус» работает над увольнением Мотты, но удалил твит

«Ювентус», возможно, планирует сменить тренера.

La Gazzetta dello Sport передает, что Бруно Мисорелли, агент Данило , указал на это в своем ответе на одно из сообщений в твиттере.

«Джунтоли работает над расставанием с Данило», – сообщили на странице Forza Juventus. Представитель 33-летнего бразильского защитника прокомментировал эту запись: «И над расставанием с Моттой тоже!»

Однако вскоре агент удалил свое сообщение.

После 18 игр в Серии А «Ювентус » занимает 6-е место, отставая от лидирующего «Наполи» на 12 очков при игре в запасе.