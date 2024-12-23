Мотта о 6-м месте «Юве»: «В таблицу заглянем только по окончании сезона. А пока будем идти от матча к матчу»

Тиаго Мотта высказался после победы над «Монцей» (2:1) в Серии А.

После 17 туров «Ювентус» занимает в таблице 6-е место.

«Мы всегда мучаемся с командами, которые играют от обороны и контратакуют. Мы должны были убить игру – это часть процесса роста, иначе мы подвергаемся дополнительному риску против таких соперников и позволяем им контратаковать.

Во втором тайме, ведя в счете, мы недостаточно хорошо действовали в переходных фазах, хотя могли бы делать это качественнее.

В таблицу заглянем только по окончании сезона. А пока будем идти от матча к матчу и стараться добиваться максимального результата в каждой игре», – сказал тренер «Ювентуса ».