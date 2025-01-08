Канчельскис о лучших советских и российских игроках, выступавших за рубежом: «Заваров. В тройку включил бы Михайличенко и Дасаева. Про себя некорректно говорить»

Андрей Канчельскис назвал лучших российских игроков, выступавших за рубежом.

«Для меня лучший российский или советский футболист, выступавший за рубежом, – Заваров. В тройку еще включил бы Михайличенко и Дасаева .

Почему не назвал себя? Некорректно про себя говорить, не хочу», – сказал бывший полузащитник «МЮ ».

Советский полузащитник Александр Заваров выступал за «Ювентус » и «Нанси» в 1988–1995 годах. В составе итальянского клуба он становился обладателем Кубка УЕФА и победителем Кубка Италии.