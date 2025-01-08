Канчельскис о лучших советских и российских игроках, выступавших за рубежом: «Заваров. В тройку включил бы Михайличенко и Дасаева. Про себя некорректно говорить»
Андрей Канчельскис назвал лучших российских игроков, выступавших за рубежом.
«Для меня лучший российский или советский футболист, выступавший за рубежом, – Заваров. В тройку еще включил бы Михайличенко и Дасаева.
Почему не назвал себя? Некорректно про себя говорить, не хочу», – сказал бывший полузащитник «МЮ».
Советский полузащитник Александр Заваров выступал за «Ювентус» и «Нанси» в 1988–1995 годах. В составе итальянского клуба он становился обладателем Кубка УЕФА и победителем Кубка Италии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем