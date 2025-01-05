Дркушич досрочно вернется в «Зенит» из аренды зимой. Это должно произойти после январских матчей «Црвены Звезды» в ЛЧ (Mozzart Sport)
По данным Mozzart Sport, план состоит в том, чтобы защитник досрочно вернулся в «Зенит» из аренды после матчей «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов. Команда сыграет с ПСВ и «Янг Бойз» 21 и 29 января. При этом словенец может остаться в Белграде в случае, если кто-то из центральных защитников получит травму.
Отмечается, что тренерский штаб «Црвены Звезды» хорошо оценивает выступления игрока, однако изначально предполагалось, что больше всего он поможет в матчах Лиги чемпионов, чего не случилось из-за травм. Дркушич провел лишь один матч ЛЧ против «Интера» (0:4).
В чемпионате Сербии на счету защитника 9 матчей, в которых он забил 1 гол. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.
«Зенит» сможет вернуть Дркушича из аренды в «Црвене Звезде» в зимнее трансферное окно
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий