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  • Дркушич досрочно вернется в «Зенит» из аренды зимой. Это должно произойти после январских матчей «Црвены Звезды» в ЛЧ (Mozzart Sport)
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Дркушич досрочно вернется в «Зенит» из аренды зимой. Это должно произойти после январских матчей «Црвены Звезды» в ЛЧ (Mozzart Sport)

Ванья Дркушич, скорее всего, вернется в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

По данным Mozzart Sport, план состоит в том, чтобы защитник досрочно вернулся в «Зенит» из аренды после матчей «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов. Команда сыграет с ПСВ и «Янг Бойз» 21 и 29 января. При этом словенец может остаться в Белграде в случае, если кто-то из центральных защитников получит травму.

Отмечается, что тренерский штаб «Црвены Звезды» хорошо оценивает выступления игрока, однако изначально предполагалось, что больше всего он поможет в матчах Лиги чемпионов, чего не случилось из-за травм. Дркушич провел лишь один матч ЛЧ против «Интера» (0:4).

В чемпионате Сербии на счету защитника 9 матчей, в которых он забил 1 гол. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.

«Зенит» сможет вернуть Дркушича из аренды в «Црвене Звезде» в зимнее трансферное окно

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: MozzartSport
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