Артета сравнил свой приход в «Арсенал» и назначение Аморима в «МЮ»: «Рубен намного опытнее меня на тот момент, плюс нет пандемии. Он в лучшем положении»
Микель Артета ответил на вопрос о сравнениях с Рубеном Аморимом.
«Рубен намного опытнее, чем был я [в момент назначения главным тренером «Арсенала»], так что он в намного лучшем положении. К тому же сейчас нет пандемии коронавируса. Поэтому у него варианты получше.
Конечно, это сложно, ведь нужно время на внедрение идей, на то, чтобы донести свое видение игры. При столь плотном графике добиться этого тяжело, я это понимаю.
Каждого тренера назначают по определенным причинам, и они бывают разными. Иногда дело просто в том, чтобы улучшить команду, добиться большей продуктивности от некоторых игроков. Иногда же дело в том, чтобы трансформировать клуб. Это совершенно другой тип работы. В моем случае было скорее второе», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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