Аморим о 2:2 с «Ливерпулем»: «МЮ» хорош, когда борется за каждый мяч, страдает и устает. Игроки должны всерьез задуматься, если кто-то считает, что у них нет характера»
Матч 20-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2.
«Наши игроки должны всерьез задумываться, если даже один человек считает, что у них есть способности, но нет характера – мы должны с этим бороться и изменить это.
Думаю, это действительно очевидно. Мы хороши, когда сосредоточены и боремся за каждый мяч, когда страдаем и устаем к концу игры. Если мы не будем делать этого постоянно, то будем проигрывать. Это понятно всем.
Мы очень хорошо контролировали игру. Каждый раз, когда у «Ливерпуля» возникал момент, мы контролировали игру и на какое-то время овладевали мячом. Это важно.
По игре было видно, что нам все время трудно, потому что мы контролировали мяч, иногда совершали фолы, контролировали переходы. Это была хорошая игра».
О промахе Харри Магуайра на 97-й минуте
«Я не вижу проблемы в нереализованных моментах или плохой игре с мячом. Для меня важно, что Харри выкладывался на поле. Это самое главное.
О стабильности команды
«Все думают об одном и том же. Когда-нибудь мы должны прийти к постоянству. Не в том, как мы играем, а в том, как мы относимся к борьбе. Давайте начнем сегодня», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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