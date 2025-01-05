Аморим о 2:2 с «Ливерпулем»: «МЮ» хорош, когда борется за каждый мяч, страдает и устает. Игроки должны всерьез задуматься, если кто-то считает, что у них нет характера»

Рубен Аморим отметил самоотдачу игроков «МЮ» в матче с «Ливерпулем».

Матч 20-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2.

«Наши игроки должны всерьез задумываться, если даже один человек считает, что у них есть способности, но нет характера – мы должны с этим бороться и изменить это.

Думаю, это действительно очевидно. Мы хороши, когда сосредоточены и боремся за каждый мяч, когда страдаем и устаем к концу игры. Если мы не будем делать этого постоянно, то будем проигрывать. Это понятно всем.

Мы очень хорошо контролировали игру. Каждый раз, когда у «Ливерпуля » возникал момент, мы контролировали игру и на какое-то время овладевали мячом. Это важно.

По игре было видно, что нам все время трудно, потому что мы контролировали мяч, иногда совершали фолы, контролировали переходы. Это была хорошая игра».

О промахе Харри Магуайра на 97-й минуте

«Я не вижу проблемы в нереализованных моментах или плохой игре с мячом. Для меня важно, что Харри выкладывался на поле. Это самое главное.

О стабильности команды

«Все думают об одном и том же. Когда-нибудь мы должны прийти к постоянству. Не в том, как мы играем, а в том, как мы относимся к борьбе. Давайте начнем сегодня», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».