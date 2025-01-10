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Аморим о будущем Майну: «Хотим сохранить лучших игроков, но все мы знаем, в каком положении сейчас «МЮ». Момент непростой»

Рубен Аморим не гарантирует, что Кобби Майну останется в «Манчестер Юнайтед».

«Наша идея всегда заключается в том, чтобы сохранять лучших игроков и тех, вокруг кого строится этот клуб. Но все мы знаем, в каком положении сейчас «МЮ». Посмотрим.

Мне очень нравятся мои футболисты. Хочу сохранить их всех, особенно талантливых. Момент крайне непростой, и я очень доволен Кобби. Он прибавляет», – сказал главный тренер «МЮ».

Проблема «МЮ»: Майну хочет повышение зарплаты в 10 раз. «Челси» наблюдает

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoКобби Майну
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
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