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Аморим об «Арсенале» в Кубке Англии: «Хотим победить, улучшить наш имидж и игру. «МЮ» выиграл несколько кубков и хочет продолжать»

Рубен Аморим высказался об участии в Кубке Англии.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Арсеналом» в рамках турнира.

О том, считает ли он АПЛ более приоритетной, чем Кубок Англии

«Сейчас я живу день за днем. У нас есть неделя без матчей, был выходной, и мы могли немного поработать с командой.

Мы должны выставить лучший состав, победить и повторить последнее выступление. Я не думаю таким образом, потому что у нас трудный момент. Я больше сосредоточен на этой неделе.

В Кубке никогда не угадаешь. Иногда лучше выиграть кубковый матч, и тогда у вас будет меньше времени на отдых. Мы просто хотим выиграть, а затем будем думать о следующей игре».

О Кубке Англии, в котором он будет участвовать впервые

«Я вижу то же, что и все. Это действительно старый турнир с большой историей.

Мы выиграли несколько кубков и хотим продолжать. На данном этапе у нас уже есть очень большой матч, который мы хотим выиграть. Мы хотим улучшить имидж и игру на поле», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoКубок Англии
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoРубен Аморим
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