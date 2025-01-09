«Барселона» не отдаст Араухо «Ювентусу» в аренду без обязательного выкупа. Каталонцы рассчитывают на 45-50 млн евро как минимум (Diario Sport)

«Барселона» не хочет отпускать Рональда Араухо на неподходящих условиях.

Diario Sport отмечает, что «Ювентус », для которого защитник «блауграны» стал одной из главных целей на зиму, предпочел бы арендовать игрока, поскольку тот только недавно вернулся после тяжелой травмы.

Такой вариант не устраивает каталонцев. В лучшем для «Ювентуса» случае Араухо удастся арендовать с обязательным выкупом, и дешевле 45-50 млн евро «Барселона » уругвайца не продаст.

В текущем сезоне защитник принял участие только в одном матче. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .