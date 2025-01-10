«Лейпциг» купил Баку у «Вольфсбурга» за 4-5 млн евро. Защитник подписал контракт до 2027-го

«Лейпциг» купил защитника у «Вольфсбурга».

Команду сменил 26-летний Ридле Баку. Соглашение с ним рассчитано до 2027 года.

Победитель Евро U21 в составе сборной Германии будет играть под 17-м номером.

По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, «Лейпциг» заплатил «Вольфсбургу» от 4 до 5 млн евро.

В текущем сезоне Баку принял участие в 15 играх Бундеслиги и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: rbleipzig.com