«Лейпциг» купил Баку у «Вольфсбурга» за 4-5 млн евро. Защитник подписал контракт до 2027-го
«Лейпциг» купил защитника у «Вольфсбурга».
Команду сменил 26-летний Ридле Баку. Соглашение с ним рассчитано до 2027 года.
Победитель Евро U21 в составе сборной Германии будет играть под 17-м номером.
По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, «Лейпциг» заплатил «Вольфсбургу» от 4 до 5 млн евро.
В текущем сезоне Баку принял участие в 15 играх Бундеслиги и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: rbleipzig.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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