«Лейпциг» хочет арендовать Окафора у «Милана», первое предложение – с выкупом за 10-12 млн евро. «Россонери» отказали

«РБ Лейпциг» направил «Милану» предложение по Ноа Окафору.

Ранее стало известно , что клубы ведут переговоры о трансфере полузащитника.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, речь идет об аренде с правом выкупа на сумму в 10-12 млн евро.

Вместе с тем инсайдер подчеркивает, что соглашение между сторонами пока что не достигнуто.

По данным Corriere dello Sport, «россонери» отклонили это предложение. Клуб должен продать футболиста не дешевле 11 млн евро, чтобы не потерять средства на этом трансфере. Ноа покупали за 15,5 млн у «Базеля».

В текущем сезоне Серии А Окафор провел за «Милан » 11 матчей и забил 1 гол. Подробная статистика 24-летнего игрока доступна здесь .