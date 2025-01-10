«Лейпциг» и «Милан» согласовали аренду Окафора с правом выкупа за 25-28 млн евро. Медосмотр – сегодня

Хавбек «Милана» Ноа Окафор близок к переходу в «Лейпциг» на правах аренды.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, немецкий клуб покроет всю зарплату 24-летнего игрока сборной Швейцарии и сможет выкупить его по окончании сезона за 25-28 млн евро.

Сегодня Окафор пройдет в Лейпциге медосмотр. В 11 матчах текущего сезона Серии А он забил 1 гол.