«Лейпциг» и «Милан» согласовали аренду Окафора с правом выкупа за 25-28 млн евро. Медосмотр – сегодня
Хавбек «Милана» Ноа Окафор близок к переходу в «Лейпциг» на правах аренды.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, немецкий клуб покроет всю зарплату 24-летнего игрока сборной Швейцарии и сможет выкупить его по окончании сезона за 25-28 млн евро.
Сегодня Окафор пройдет в Лейпциге медосмотр. В 11 матчах текущего сезона Серии А он забил 1 гол.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем