«Ман Сити» обсуждает трансфер Хусанова. Идут контакты с «Лансом» и узбекистанским защитником
«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу Абдукодира Хусанова.
Ранее стало известно, что «горожане» включили защитника «Ланса» в шорт-лист на зимнее трансферное окно.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы поддерживают контакты для заключения сделки. Обсуждения начались как со стороной игрока, так и с французским клубом.
Игрок сборной Узбекистана перешел в «Ланс» из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 13 матчей.
Подробную статистику 20-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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