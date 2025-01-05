«Ман Сити» обсуждает трансфер Хусанова. Идут контакты с «Лансом» и узбекистанским защитником

«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу Абдукодира Хусанова.

Ранее стало известно , что «горожане» включили защитника «Ланса» в шорт-лист на зимнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы поддерживают контакты для заключения сделки. Обсуждения начались как со стороной игрока, так и с французским клубом.

Игрок сборной Узбекистана перешел в «Ланс» из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 13 матчей.

Подробную статистику 20-летнего защитника можно найти здесь .