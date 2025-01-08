Влахович покинет «Ювентус» летом, если не продлит контракт – форварда не хотят отпускать бесплатно. Клуб рассматривает Зиркзе, Коло-Муани и Фюллькруга ему на замену

Душан Влахович покинет «Ювентус» летом, если не продлит контракт.

По информации La Gazzetta dello Sport, в переговорах о новом соглашении по-прежнему нет прогресса, поскольку Влахович не хочет соглашаться на сокращение зарплаты. На данный момент план Душана состоит в том, чтобы покинуть «Ювентус » свободным агентом летом 2026 года, но клуб не хочет отпускать бесплатно форварда, купленного у «Фиорентины» за 80 млн евро. Игроку дали понять, что ему придется покинуть клуб уже этим летом, если он откажется продлевать соглашение.

Также сообщается, что летом туринцы планируют подписать нападающего на замену Влаховичу. В числе основных кандидатов называются Джошуа Зиркзе , Рандаль Коло-Муани и Никлас Фюллькруг .

В нынешнем сезоне Влахович отметился 7 голами и ассистом в 16 матчах Серии А. Статистику 24-летнего форварда можно найти здесь .