Пименов о финансах «Зенита» как преимуществе в подписании Батракова: «У всех московских команд не меньше. «Спартак» больше тратил последние 2 года»

Руслан Пименов оценил карьерные перспективы Алексея Батракова.

– Не попытается ли «Зенит» забрать Алексея Батракова просто чтобы был?

– Его переподписал «Локомотив», поэтому будет тяжело его забрать.

– Но ведь это «Зенит», все-таки у них финансовые возможности чуть выше, чем по рынку.

– Почему? У всех московских команд не меньше. Это все только слухи. «Газпром », «Газпром» – нет, абсолютно нет. «Спартак » больше тратил, чем «Зенит» в последние два трансферных окна или даже два года.

Поэтому повторюсь: «Спартак», «Динамо», «Локомотив», кроме, наверное, ЦСКА , смело могут конкурировать с «Зенитом», – сказал бывший нападающий «Локомотива».

Батраков – воспитанник железнодорожников. В текущем сезоне хавбек провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.