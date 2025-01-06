Пименов о финансах «Зенита» как преимуществе в подписании Батракова: «У всех московских команд не меньше. «Спартак» больше тратил последние 2 года»
– Не попытается ли «Зенит» забрать Алексея Батракова просто чтобы был?
– Его переподписал «Локомотив», поэтому будет тяжело его забрать.
– Но ведь это «Зенит», все-таки у них финансовые возможности чуть выше, чем по рынку.
– Почему? У всех московских команд не меньше. Это все только слухи. «Газпром», «Газпром» – нет, абсолютно нет. «Спартак» больше тратил, чем «Зенит» в последние два трансферных окна или даже два года.
Поэтому повторюсь: «Спартак», «Динамо», «Локомотив», кроме, наверное, ЦСКА, смело могут конкурировать с «Зенитом», – сказал бывший нападающий «Локомотива».
Батраков – воспитанник железнодорожников. В текущем сезоне хавбек провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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