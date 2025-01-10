Экс-вратарь «Спартака» Свинов выбирает между арендами в «Шиннике» и «Уфе». У него 5 матчей за «Балтику»

Голкипер «Балтики» Илья Свинов может перейти в «Шинник».

По информации Metaratings.ru, ярославцы, как и «Уфа» , ведут переговоры насчет аренды 24-летнего игрока до конца сезона.

Также «Шинник » рассматривает вариант с вратарем Михаилом Опариным, который не полетит с «Ахматом» на сбор в Турцию.

В июле прошлого года Свинов перешел в «Балтику» из «Спартака », подписав 2-летний контракт. В текущем сезоне Мелбет Первой лиги голкипер провел 5 матчей.