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Экс-вратарь «Спартака» Свинов выбирает между арендами в «Шиннике» и «Уфе». У него 5 матчей за «Балтику»

Голкипер «Балтики» Илья Свинов может перейти в «Шинник».

По информации Metaratings.ru, ярославцы, как и «Уфа», ведут переговоры насчет аренды 24-летнего игрока до конца сезона.

Также «Шинник» рассматривает вариант с вратарем Михаилом Опариным, который не полетит с «Ахматом» на сбор в Турцию.

В июле прошлого года Свинов перешел в «Балтику» из «Спартака», подписав 2-летний контракт. В текущем сезоне Мелбет Первой лиги голкипер провел 5 матчей.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoИлья Свинов
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoСпартак
logoШинник
logoПервая лига
logoУфа
возможные трансферы
logoМихаил Опарин
logoАхмат
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