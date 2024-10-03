Илья Свинов: «Во Второй лиге зарплаты по 30 тысяч, кто-то уходит в Медиалигу. Люди завидуют большим контрактам и даже не понимают, как тяжело до этого дойти»
«Иногда не понимаешь людей, которые сильно завидуют большим контрактам. Они даже не понимают, как тяжело до этого дойти. Большой контракт в России – редкость. Даже если такое случается, то на 4-5 лет максимум. Потом уже приходится идти на понижение, а карьера недолгая.
Ребятам во Второй лиге тяжело – многие заканчивают, кто-то переходит в Медиалигу. У них зарплаты по 30 тысяч, что про них говорить? Несколько лет поиграл, не получилось – руки опускаются.
Сколько у меня знакомых по Второй лиге ушли. Ментально тяжело, когда работаешь каждый день, а результата нет. Маленький процент футболистов доходит до РПЛ или даже Первой лиги.
Мне просто повезло, что меня заметил тренер вратарей «Факела». Понятно, что я для этого упорно работал, но оценил меня только он. Брали третьим, а через сезон уже уехал в «Спартак». Все пошло очень быстро.
Иногда кто-то работает всю жизнь и оказывается никому не нужным, а бывает как у меня. Многим только дай шанс, и они зацепятся за него!» – сказал бывший вратарь «Спартака» Свинов.
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