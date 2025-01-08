Экс-вратарь «Спартака» Свинов близок к аренде из «Балтики» в «Уфу»
Голкипер «Балтики» Игорь Свинов может перейти в «Уфу».
По информации Metaratings.ru, стороны устно договорились об аренде 24-летнего игрока до конца сезона.
В июле прошлого года Свинов перешел в «Балтику» из «Спартака», подписав 2-летний контракт.
В текущем сезоне Мелбет Первой лиги вратарь провел 5 матчей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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