Экс-вратарь «Спартака» Свинов близок к аренде из «Балтики» в «Уфу»

Голкипер «Балтики» Игорь Свинов может перейти в «Уфу».

По информации Metaratings.ru, стороны устно договорились об аренде 24-летнего игрока до конца сезона.

В июле прошлого года Свинов перешел в «Балтику» из «Спартака », подписав 2-летний контракт.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги вратарь провел 5 матчей.