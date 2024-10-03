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  • Свинов о «Спартаке»: «Один негативный момент – не отпустили в аренду повторно. Понял, что буду третьим, это был удар. Из-за отношения к тренировкам потерял в практике, что стало уроком»
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Свинов о «Спартаке»: «Один негативный момент – не отпустили в аренду повторно. Понял, что буду третьим, это был удар. Из-за отношения к тренировкам потерял в практике, что стало уроком»

Илья Свинов рассказал о своем пребывании в «Спартаке».

Сейчас 24-летний голкипер выступает за «Балтику» в Мелбет Первой лиге.

– Какие в целом остались впечатления от времени в «Спартаке»?

– Очень хорошие. Я даже представить не мог, что за полгода из Второй лиги дойду до «Спартака». Когда такой клуб предлагает контракт, нельзя отказываться. Какие там игроки! Мне было очень интересно с ними поработать, чему-то научиться, посмотреть, как ведут себя за полем, какая у них ментальность.

Единственный негативный момент за все время в клубе – меня не отпустили в повторную аренду, когда вернулся из «Факела». У меня был контракт на два года. Казалось, отпустите меня, а Селихов и Максименко пусть играют. Все вратари были бы задействованы. Да, не факт, что в другой команде я бы играл, но конкурировал бы, выходил в том же Кубке. Однако прошлое руководство и главный тренер, как мне сказали, решили оставить трех вратарей. Это было ударом для меня.

Я понял, что буду третьим и какие у меня шансы. Было очень тяжело. Наверное, тогда и отреагировал неправильно. Сейчас понимаю, что надо было продолжать работать на максимум, но не всегда получалось. Могу это честно сказать. Для себя из этой ситуации сделал выводы.

Понимаю, что так случилось, однако работать надо всегда, ведь в любой момент все может поменяться. Считаю, что в тренировочной практике потерял за время в «Спартаке» из-за своего отношения к тренировкам, но для меня это стало хорошим уроком, – сказал бывший вратарь красно-белых.

Свинов об уходе из «Спартака»: «Не понимал, зачем я – от администратора было больше пользы, чем от меня. Абаскаль – хороший тренер, но как человека не понял – ни разу не общались»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoБалтика
logoАлександр Селихов
logoАлександр Максименко
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Свинов об уходе из «Спартака»: «Не понимал, зачем я – от администратора было больше пользы, чем от меня. Абаскаль – хороший тренер, но как человека не понял – ни разу не общались»
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