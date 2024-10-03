Илья Свинов: «В Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже»
Илья Свинов считает, что в Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже.
– Какие эмоции и воспоминания остались от «Факела» и Воронежа (футболист дважды играл за клуб – до перехода в «Спартак» и на правах аренды уже как игрок красно-белых – Спортс’‘)?
– Шикарные. Главное, что решили свои задачи – сначала вышли в РПЛ, а потом сохранились в лиге.
Город шикарный, превосходные болельщики. Сейчас у «Факела» новый стадион, и он заполняется, а это самое важное в такой непростой период.
В Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже, – сказал вратарь «Балтики» Свинов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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