Илья Свинов: «В Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже»

Илья Свинов считает, что в Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже.

– Какие эмоции и воспоминания остались от «Факела» и Воронежа (футболист дважды играл за клуб – до перехода в «Спартак» и на правах аренды уже как игрок красно-белых – Спортс’‘)?

– Шикарные. Главное, что решили свои задачи – сначала вышли в РПЛ , а потом сохранились в лиге.

Город шикарный, превосходные болельщики. Сейчас у «Факела » новый стадион, и он заполняется, а это самое важное в такой непростой период.

В Москве меньше людей ходит на футбол, чем в Воронеже, – сказал вратарь «Балтики» Свинов .